Kota si allontana dalla AEW | “Ho altri piani in mente per il 2023 | vi svelo quali sono”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nelle settmane scorse vi abbiamo raccontato di come la AEW avesse fatto piu’ di un semplice pensiero nell’ingaggiare il talento nipponicoIbushi, leggenda della New Japan in scadenza di contratto il prossimo mese. L’atleta ha deciso di prendere la parola e spiegarei nobiliper il. Le sue parole “E’ vero. Ho avuto offerte importanti siaAEW che da altre federazioni in giro per il mondo ma ho altre idee in. La prima cosa è quella di voler fare volontariato nelle case di cura e fare qualcosa di buono per il mondo e in seconda istanza voglio restuire qualcosa al wrestling mettendo in piedi una promotion tutta mia. Questii mieiper il“.