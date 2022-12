Jovanotti | “Un film da regista? Non lo farò | non son capace | ma ho un progetto ambizioso”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) MILANO –, ospite a RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese, Paola di Benedetto e Jody Cecchetto, ha raccontato oggi in diretta in radiovisione “Il Disco Del Sole”, il suo ultimo album. “IL DISCO DEL SOLE” E IL DIARIO A FUMETTI “LA LUCE NEI TUOI OCCHI” A cinque anni di distanza da “Oh, Vita!”, uscito nel 2017, e dopo le due edizioni del Jova Beach Party che hanno affollato le spiagge d’Italia,torna con un nuovo album che raccoglie brani inediti e canzoni già presenti in lavori precedenti. “È la prima volta che faccio un disco alla fine di un percorso, è come se fosse un arrivo. Questo disco è una raccolta e sono pazzo delgrafico. Per me è stato un anno bellissimo, l’idea stessa di essere ripartiti con la musica e incontrare la gente è un regalo”, dicein diretta su RTL 102.5. In ...

