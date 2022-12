Il mercatino di Natale di Strasburgo sotto la neve

Travel The Wom

La magia deldidi Strasburgo sotto la neve. Se fra le bancarelle è piacevole passeggiare in una atmosfera da cartolina, il resto della Francia è alle prese con i disagi provocati dalle abbondanti ...Tanti turisti si sono divertiti passeggiando tra le bancarelle del "magico"diinnevato a Strasburgo. Ildidi Strasburgo, nella Francia orientale, e' coperto di neve, mentre 25 dipartimenti sono stati messi in allerta per neve e ghiaccio ... 10 Mercatini di Natale da raggiungere in treno Dopo l’inaugurazione del mercatino di Natale lo scorso 8 dicembre in piazza Maggiore, il centro storico di Santa Maria Maddalena continuerà a essere animato di eventi e attrazioni. Da venerdì 16 a dom ...La Croazia entra nell’area euro, dal 1° gennaio via i controlli ai varchi di confine: così l’Istria è ancora più vicina ...