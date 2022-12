Hamsik | “Non tutti sanno gestire l’amore dei tifosi del Napoli A volte sei costretto a nasconderti”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’ex capitano del, Marek, ha concesso una lunga intervista a DAZN. Tra i vari temi affrontati c’è stato anche quello del legame con la maglia azzurra e ipartenopei. Ecco quanto evidenziato: Record di presenze con il? I record sono fatti per essere battuti, questo qui in particolare era detenuto da Bruscolotti e resisteva da anni. Sono orgoglioso di questo record. Non mi sarei mai aspettato una carriera così al, forse lo sognavo. Nemmeno sapevo cosa significasse, venivo dalla Slovacchia, poi sono stato a Brescia e subito. Ho capito immediatamente che qui il calcio viene vissuto diversamente. Marekopprimente dei...

