Griezmann | la qualità che Deschamps ha capito

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Giustamente a Qatar 2022 si sta celebrando un nuovo Antoine. Didier, costretto a fare a meno di Kanté e Pogba, entrambi fermi ai box, ha disegnato un nuovo spazio per il giocatore dell’Atletico Madrid a centrocampo. E lui ha risposto con la sensibilità del campione, che sa adattarsi e trovare il proprio modo per risultare efficace. Osserviamo come Griezman si sia comportato nelle prime 5 gare del Mondiale. Emergono alcuni dati molto interessanti: 1) Non c’è zona del campo che non lo abbia visto in azione2) Tocca il 72% dei palloni nella metà campo avversaria3) Agisce prevalentemente a destra, ma quasi un pallone su 5 lo va a giocare da trequartista, dimostrando così la tradizionale propensione a porsi nella posizione dove meglio può rifinire la manovra. La riprova è nei 2 assist vincenti della gara con l’Inghilterra: ...