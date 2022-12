Giorgia Meloni in Senato | ' Migranti? Bisogna fermare le partenze | la redistribuzione non serve'

Così la premier, al Senato, nella replica sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. 14 dicembre 2022Lo ha detto la presidente del Consiglio, nella replica al dibattito in Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 15 e 16 dicembre.. 14 dicembre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Sono scioccata dalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo la guerra ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non..