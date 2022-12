Calciomercato Inter | 60 milioni per Dumfries | i nomi dei sostituti!

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Le ottime prestazioni al Mondiale hanno attirato l’esse di parecchi club europei. L’sarebbe disposta a vendere l’esterno olandese, in primis perchè Zhang, la scorsa primavera, ha prefissato l’obbiettivo dei famosi 60di attivo sul mercato e l’eventuale cessione aiuterebbe enormemente le casse nerazzurre. Marotta e Ausilio partono da una richiesta di 60accettando un minimo di 50. L’intenzione è quella di trattenerefino a fine campionato per non indebolire la rosa di Inzaghi. DenzelEsternoLe squadreessate aIn primis, troviamo il Bayern Monaco che, nonostante l’acquisto di Mazraoui, tiene sempre un occhio vigile nella trattativa per l’olandese, che era ...

Commenta per primo Resta in bilico il futuro di Chris Smalling a Roma . Il difensore inglese è in scadenza a giugno, cone Juventus pronte a farsi sotto. In caso di addio dell'ex United, Tiago Pinto valuta il nome di Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia . Sul classe 2000 c'è una folta concorrenza, italiana ...Hazard lascia il Real Madrid,in lizza: ecco il piano di MarottaAl colpo sta pensando seriamente l', stando alle informazioni riportate da 'Sky'. Il profilo del belga classe 1991 intriga ...Pogba:slitta ancora il rientro La situazione attuale impone alla Juventus riflessioni importanti, con il calciomercato passato in secondo piano per fare posto ai pensieri che riguardano inchieste e i ...L'Inter è stata l'ultima grande esperienza di Asamoah prima del ritiro: dalla titolarità con Spalletti al capolinea, fatto di assenze ed esclusioni.