Calcio | Mondiali 2022 Serata da sogno per Randal Kolo Muani! L’attaccante francese segna dopo 44 secondi dal suo ingresso in campo

DOHA (Francia) - La staccando il pass per la finale dei2022 dove affronterà l'Argentina domenica. La stella del Paris Saint - Germain è stata protagonista della serata specie con il suo compagno di club ed amico Hakimi . I due si sono salutati ed ...22:03 Francia che è la prima nazionale Campione in carica a tornare in Finale dopo il Brasile nel 1998. Sesta semifinale consecutiva vinta dai Blues tra europei e, con l'ultima sconfitta che risale all'Europeo 1996 contro la Repubblica Ceca. Domenica alla 16 la nazionale di Deschamps andrà alla ricerca del secondo titolo consecutivo, impresa riuscita ... Mondiali Qatar 2022: Messi, un problema muscolare tiene in ansia l'Argentina. Stasera Francia-Marocco La partita non ha altro da offrire se non un’occasionissima di Ounahi sul finale, che trova un provvidenziale intervento di Koundé. La Francia batte il Marocco 2-0 e conquista la sua seconda finale mo ...Semifinale equilibratissima tra Francia e Marocco, nonostante già al 90' sia la squadra di Deschamps a staccare il pass per la finale contro l'Argentina chiudendo il match sul ...