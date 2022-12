Borsa | Milano poco mossa | bene Tenaris | giù Interpump

Money.it

Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca Francoforte , che mostra un piccolo decremento ...Avvio fiacco per Piazza Affari, alla finestra assieme alle altre Borse europee in vista di una due giorni di decisioni da parte della Fed, della Bce e dalla Bank of England. L'indice Ftse Mib ondeggia ... Borsa di Milano oggi 13 dicembre: Ftse Mib in rialzo, spinta dall'inflazione Usa in calo Borsa di Milano oggi 14 dicembre: il Ftse Mib non trova una direzione all'inizio degli scambi, mentre lo spread si avvicina ai 190 punti. Si attende con interesse la decisione Fed.Avvio fiacco per Piazza Affari, alla finestra assieme alle altre Borse europee in vista di una due giorni di decisioni da parte della Fed, della Bce e dalla Bank of England. (ANSA) ...