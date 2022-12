Bollette luce e gas | cosa fare in caso di aumenti illegittimi

E' notizia recentissima, infatti, che l'Antitrust abbia sospeso gli aumenti ingiustificati di prezzo die gas e quindi degli aumenti altrettanto ingiustificati dellea carico dei propri ...Per contrastare l'effetto dell'inflazione e dell'aumento delle utenze die gas, le aziende ... LAB24 PMI digitali, i grafici e le storie Scopri di più Welfare e caroSe la coda dell'anno ...L'Antitrust ha posto l'attenzione su bollette di gas e luce pagate più del dovuto per milioni di consumatori, in un periodo di rincari straordinari dei prezzi dell'energia. L’Autorità garante… Leggi ...Le sette società energetiche finite nel mirino dell'Antitrust per aumenti "illegittimi" dei prezzi dovranno contattare tutti i clienti avvisati di un rinnovo ...