Berlusconi e battuta alla festa del Monza | è polemica | le parole di Boldrini e Calenda

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Polemiche e sconcerto per ledi Silviai giocatori delCalcio (“se vincete con una di queste grandi squadre, vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”). Per Laura, si tratta di “indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito. Becero sessismo usato come goliardia”. “Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevanoPresidente della Repubblica”, conclude la deputata Pd. “Che schifezza. E che tristezza”, scrive su Twitter Carlorilanciando le dichiarazioni. Mentre Chiara Appendino (M5S) in un post su Facebook commenta: “I concetti miseri, ma soprattutto pericolosi, dietro a questa frase di Silviosono ...