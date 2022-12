WWE | Individuate nel backstage di RAW due superstar di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 dicembre 2022) La WWE ha sempre un occhio di riguardo verso le giovaniche si trovano nel suo brand di sviluppo, ovvero NXT. Per permettere lo sviluppo, la WWE utilizza Main Event come piattaforma di lancio per le giovaniche sono in procinto di approdare nel main roster. Lo show è programmato per svolgersi nella prima ora di Monday Night RAW, e questa settimana di sicuro non è stata un’eccezione. Main Event permette alledi NXT di provare l’esperienza di lottare di fronte ad un pubblico più ampio, in modo tale da prepararli ad una possibile chiamata verso gli show di punta. Nelle ultime settimane a Main Event abbiamo vistocome JD McDonagh, Joe Gacy, Zoey Stark e Alba Fyre. Questa settimana Main Event accoglie altreNXT. Infatti, stando a quanto riportato da ...