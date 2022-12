Wenger ricorda il no di Ibrahimovic | «Non lo conosceva nessuno Era normale fare i provini»

(Di martedì 13 dicembre 2022) In una intervista rilasciata alla Bbc Arsene, ex tecnico dell’Arsenal, torna a parlare della vicenda con Zlatan. L’ex allenatore hato quando lo svedese si rifiutò diun provino con i Gunners quando giocava nel Malmo in Svezia. Cosìsu: «Se vorrei avergli fatto firmare il contratto? No, non proprio, perchè Ibra era un ragazzino di 17 anni che giocava con il Malmö, nella seconda divisione svedese. E non lo. Noi facevamo tantissimia ragazzi di quell’età, era assolutamentevolerli vedere prima di prendere una decisione»ha ancheto di aver avuto la possibilità di sedersi sulla panchina del ...

Innovation Nation

... l'anno degli Invincibili di Arsene. Non è solo questione di vittorie, è tutta l'atmosfera ... è una spinta continua a migliorare anche per i compagni, come se fosse una voce costante che...Lo storico sottolinea, inoltre, che "poco sidei trentatré giorni del pontificato: in ...parere sulla possibilità dell'elezione del patriarca di Venezia al suo amico e confidente Antoine... Clima, la «scommessa» di Stefano Bernardi: un fondo da 25 milioni di euro per le startup (ANSA) - DOHA, 04 DIC - "Non è ancora stato deciso come sarà strutturato il torneo dei prossimi Mondiali. Lo deciderà il Consiglio del prossimo anno". Lo ha detto, ...Non riesce più a vincere il Bari, che contro il Pisa ottiene il quinto pareggio consecutivo dopo essere stato fermato sullo 0-0 dai toscani. Nonostante l'assenza dei tre punti, ...