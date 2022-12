VIDEO Gregorio Paltrinieri campione del mondo nei 1500 sl | riviviamo l’assolo dell’azzurro a Melbourne

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)stratosferico. Ai Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo all’interno del delSports and Aquatic Centre (Australia), l’italiano classe 1994 non ha deluso le attese e ha conquistato un magnifico oro neistile libero con il tempo di 14:16.88.è partito forte, ma poi ha subito il rientro a metà gara del norvegese Henrik Christansen. Il carpigiano non si è però scomposto e con una bella accelerazione nel finale ha fatto il vuoto fino a vincere con quasi 3” di vantaggio sul francese Damien Joly (14:19.62) e oltre 7” su Christansen (14:24.08). Per il classe 1994 si tratta del secondo oro mondiale in questa specialità in questa stagione dopo la vittoria di questa estate nella vasca lunga di Budapest. Andiamo a rivedere la sua magnifica ...