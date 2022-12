Ultime Notizie – Armi all’Ucraina | risoluzione M5S | “Stop immediato”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il M5S chiede lo stodi invio didall’Italia. Il Movimento guidato da Giuseppe Conte prende posizione con ladel gruppo parlamentare alla Camera dei deputati sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla proroga all’invio. Laimpegna il governo “a non procedere all’emanazione del sesto decreto interministeriale, citato in premessa, al fine di interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari”. All’Esecutivo viene chiesto anche di “comunicare preventivamente al Parlamento l’indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all’evoluzione ...

Il Sole 24 ORE

Mosca dura sul piano di pace in tre fasi proprosto da Zelensky: 'Tre passi verso il prosieguo delle ostilità'. Intanto in corso a Parigi la conferenza a sostegno della resistenza ucraina. Meloni ...Gli operatori attendono comunque i dati chiave sull' inflazione negli Stati Uniti e la conclusione delleriunioni dell'anno della Federal Reserve e della Banca centrale europea per ulteriori ... Ucraina, ultime notizie. Aiea: missioni sicurezza in tutte centrali nucleari ucraine. Conferenza di ... (ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Corea del Nord è "pronta" a testare un'arma nucleare e probabilmente lo farà: lo ha detto il primo ministro sudcoreano, Han Duck-soo, in un'intervista esclusiva a Sky News.1' di lettura 13/12/2022 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Martedì 13 dicembre sono stati registrati 591 nuovi casi di contagio (erano 198 ...