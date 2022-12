Tandem 7 ci sarà?

il Resto del Carlino

Credits photo: @Giallo TV Facebook7 ciIl finale della sesta stagione va in onda su Giallo martedì 13 dicembre . Un doppio episodio per la serie tv poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa ...Adesso tutte le speranze sono affidate alMeloni - Urso che dovrà valutare la possibilità di un ritorno al passato con una nazionalizzazione dell'ex Ilva ripristinando così in modo completo l'... Dionisi sarà out Spazio al tandem Mendes-Lungoyi