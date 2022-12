‘Summer Job’ è il primo reality show italiano su Netflix | intervista a Matilde Gioli

Leggi su funweek

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una vacanza può sempre, potenzialmente, trasformarsi in un incubo ed è quello che è successo, almeno rispetto alle aspettative, ai ragazzi di Summer Job. Il(produzione Banijay Italia) debutta venerdì 16 dicembre sue vede alla guidanelle vesti più di narratrice che di presentatrice. “Sì nel ‘narratrice’ mi ci identifico mentre come presentatrice o conduttrice un po’ meno”, ci spiega. “Questo non è uncanonico, come quelli che siamo abituati a vedere, nel senso che io accompagno i ragazzi, a volte li ascolto e li sostengo. Il mio ruolo è quello di fare dei brevi lanci per spiegare che cosa andranno a fare ma in realtà loro non hanno bisogno che io li presenti. Si presentano da soli. C’è la mia ...