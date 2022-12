Sci alpino | prova discesa Val Gardena | Allegre col miglior tempo | Casse 2°

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ha la firma del francese Nils, con il pettorale numero 53, il(2’06?13) nell’unicacronometrata in vista delle due discese di coppa del mondo in programma in Val. Secondo Mattia, staccato di 5 centesimi. Sorpresa al terzo posto con il norvegese Markus Fossland, pettorale 58, a pari merito con l’azzurro Federico Simoni, partito con il 54. Aleksander Kilde è 14esimo a 81 centesimi, mentre Christof Innerhofer è 25esimo a 1?40, seguito da Guglielmo Bosca, 27esimo a 1?46. Matteo Franzoso fa segnare il 34esimoa 1?66, seguito da Florian Schieder a 1?73. Più indietro al 37esimo posto si piazza Dominik Paris con 1?74 di ritardo, mentre è 38esimo Nicolò Molteni con 1?88 di svantaggio. Matteo Marsaglia fa registrare il 46esimo ...