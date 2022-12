Sarah Altobello | il manager non si nasconde più | «Stiamo insieme» Poi il duro attacco a Romita

Attilio Romita è finito al centro delle polemiche per il comportamento irrispettoso assunto al Grande Fratello Vip nei confronti di. A criticare il noto giornalista ci ha pensato anche Anna Pettinelli che, tramite un duro post sui social , lo ha definito il peggior concorrente della storia del reality show . Anna ...Il giornalista si è pentito di quanto detto e fatto negli ultimi giorni, prima il flirt conche ha fatto infuriare la compagna Mimma Fusco , poi le parole 'non belle' contro la sua ...GF Vip, serata difficile per Attilio Romita: pesanti critiche sui social Sono stati dei giorni piuttosto pesanti per Attilio Romita. L’uomo, dopo un ...L'ex professoressa di Amici critica sui social il comportamento assunto da Attilio Romita al Grande Fratello Vip.