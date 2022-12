Qatargate | non è il caso giudiziario | cosa imbarazza la sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 dicembre 2022) IlSoumahoro e ileuropeo sono due eventi così distinti e lontani che potrebbero apparire del tutto scollegati tra loro. Invece un filo rosso esiste. Rosso, appunto. Nel senso che in un modo o nell’altro hanno provocato un tale imbarazzo nellaitaliana (e non solo) da apparire un duro colpo alla credibilità di un intero mondo che fino ad oggi rivendicava una sorta di innata superiorità morale. Occorre però fare attenzione. E non scambiare i due scandali, quello delle cooperative di Latina e l’altro delle buste di soldi a casa di Eva Kaili, come “casi giudiziari” in cui sventolare manette. Sarebbe un errore imperdonabile, soprattutto per chi da anni si batte per far valere il principio tanto caro ai garantisti e poi spesso così dimenticato: tutti, pure mamma Soumahoro o la bella eurodeputata greca, sono innocenti ...