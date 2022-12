Proteste in Iran | cala la scure della repressione | decine di manifestanti condannati a morte

Il conflitto russo in Ucraina e leinhanno, però, sollevato dubbi sul ruolo diplomatico della Santa sede. È indubbio che Francesco negli anni si sia confermato l'uomo dei ponti con il ...... dice Samira, che a Istanbul lavora come insegnante di lingua persiana, ricordando l'emozione che ha provato quando ha letto delleesplose dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne che era ...Cartucce italiane per la repressione della protesta popolare in Iran. Cartucce per le armi che hanno colpito al seno, negli organi genitali, le donne manifestanti. Ieri l’Egitto di al-Sisi. E Myaanmar ...Continuano le condanne a morte in Iran, in risposta alle proteste che da oltre tre mesi attraversano il Paese dopo l’uccisione della giovane Mahsa Amini, arrestata a settembre per non aver indossato… ...