(Di martedì 13 dicembre 2022) Fa impressione dirlo, ma è la verità. Laindividuale, uno dei pezzi forti dei Campionatiin scena a Brunico (Bolzano) dal 15 al 18 dicembre non sarà una semplice disputa di una rassegna tricolore, bensì una vera e propria prova generale in vista dei Campionati2023 che si svolgeranno a Espoo (Finlandia) nel mese di gennaio. Ebbene sì. Il movimentonostrano è talmente competitivo che può permettersi di allestire unoper palati fini, complice la presenza di ben quattro pattinatori di primissimo piano. Stiamo parlando chiaramente di Daniel Grassl, motivato a centrale il suo quinto sigillo consecutivo, del gioiellino Matteo Rizzo, del dirompente Gabriele Frangipani e, in ultimo, di Nikolaj Memola, reduce dalla ...

OA Sport

La biografia e la carriera di Helena Matic Ex campionessa di, è stata una delle sportive del club di Zagabria. Laureata presso la Facoltà di Tecnologia Tessile di Zagabria, ...La gara delle coppie si disputerà sabato 17 e domenica 18 dicembre, rispettivamente alle 20:00 e alle 20:10. Pattinaggio artistico, Italiani 2022: prove tecniche di Europei nella gara maschile, lo spettacolo è made in Italy Lo scorso weekend a Vigevano si è tenuto il Campionato Nazionale Uisp Gruppi Spettacolo e il Pattinaggio Artistico Riccione ha portato a casa ottimi risultati, scendendo in pista con quattro quartetti ...Con l'illuminazione artistica delle Piazze del centro cittadino e di Lavinio Mare si accende il Natale della Città di Anzio. In questi giorni, inoltre, su ...