Oppenheimer | Christopher Nolan ha ricreato un' esplosione nucleare senza CGI

All'interno della cover story di Total Film suNolan spiega che per ottenere l'effetto dell'esplosione della bomba atomica non ha voluto usare effetti digitali: Poi aggiunge:...Il 20 luglio 2023 si concluderà l'attesa perdiNolan , che ha consegnato a Cillian Murphy il ruolo dello scienziato corresponsabile della bomba atomica durante la II Guerra Mondiale. Grazie a Total Film sono state ...Christopher Nolan released several new pictures from his much-anticipated project, Oppenheimer, starring Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer, the American scientist known for his creation of ...Featuring a stellar cast which includes Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Cillian Murphy, Florence Pugh and more, Oppenheimer will undoubtedly be one of the biggest productions of 2023.