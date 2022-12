(Di martedì 13 dicembre 2022)solodei 200femminiliprima giornata deiindi Melbourne 2022. L’azzurra chiude con l’ultimo tempo, 2.09.76, peggiorando rispetto al crono di ingresso nuotato in mattinata (2.07.25) in una gara dominata dalla statunitense Kate Douglass. La 21enne statenitense vince l’oro con un tempo mostruoso: 2.02.12 (nuovo primato a stelle e strisce) quasi a ridosso del record del mondo del 2014 dalla ungherese Katinka Hosszu (2.01.86). Al secondo posto l’altraAlex Walsh che ha chiuso in 2.03.37 in ritardo di 1.25. Bronzo per l’atleta di casa Kaylee McKeown con 2.03.57 (+1.45), nuovo record dell’Oceania....

La diretta testuale live della prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18... in gara Sara Franceschi e Alberto Razzetti. Nuoto, Sara Franceschi ottava nella finale dei 200 misti ai Mondiali in vasca corta. Doppietta americana. Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne. Attesa per Gregorio Paltrinieri, impegnato nella finale dei 1500 stile libero, ma anche per la 4x100 stile maschile.