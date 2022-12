Nuoto | Paltrinieri | ' vittoria importantissima | era da tanto che non vincevo in vasca corta'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Melbourne, 13 dic. - (Adnkronos) - "Non sarà unache ricorderò ma è, era datempo che nonin, che non è mai stata la mia specialità. E' stata una gara buona, con un ottimo tempo e complessivamente di ottimo livello". Queste le parole di Gregoriodopo ladella medaglia d'oro ai campionati del mondo indi Melbourne. "Ho sfruttato le difficoltà altrui, come mi è già capitato ultimamente -aggiunge il 28enne delle Fiamme Oro-. Ho sofferto un po' intorno agli 800 e poi ho dato un'azzannata che è stata decisiva appena gli avversari si sono riavvicinati. Questa squadra ha grandi potenzialità e sono sicuro che farà bene ancora una volta: ci sono ...

D'altra parte i costi stanno soffocando il nuoto che ha impianti energivori come nessun altro sport ... finali dalle 9,30 del mattino, orari italiani): Gregorio Paltrinieri che si cimenterà nella ... torna a vincere i 1500 stile libero ai mondiali in vasca corta a distanza di 8 anni, diventando il primo italiano a conquistare per la seconda volta un titolo iridato in vasca da 25 metri. Sei donne e quattro uomini. E gli occhi subito tutti puntati su Gregorio Paltrinieri. E' subito un'Italia da 10 nella prima giornata dei Mondiali di…