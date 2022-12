Nainggolan sulla Roma | 'Oggi avremmo vinto tutto Cagliari? Ci penso sempre Su Spalletti e Totti'

... nell'ambito dell'operazione che ha portato Radjaalla corte di Luciano Spalletti, all'... Nessun riscontropista #Napoli per #Zaniolo. Per quanto riguarda il rinnovo con la #Roma, non ...Il centrocampista ex Inter , Radja, ha parlato delle difficoltà fisiche dei calciatori dopo i trent'anni, facendo ... Romelu è un calciatore esplosivo e se non riesce a puntare troppo...Il Ninja ha parlato al canale Instagram Tradizione Romanista “Un ritorno al Cagliari Ci penso sempre, è una realtà più piccola ma molto simile a Roma. Ora li vedo in Serie B e stanno facendo fatica.Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...