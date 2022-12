LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Razzetti e Franceschi in finale nei 200 misti! Mora | Scalia | Rivolta e Di Pietro in semifinale Out Ceccon

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.37: Il Brasile vince la prima batteria con 3’06?82, precedendo gli Stati Uniti con 3’06?83, terza Australia con 3’07?02, quarta una sorprendente Spagna che ha retto il confronto con i top team per 350 metri. Ora gli azzurri con Canada, Olanda, Giappone, Bulgaria e Sudafrica 3.33: A metà gara Spagna, Brasile, Australia 3.32: Ora la prima batteria della 4×100 stile libero uomini con Australia, Usa e Brasile. Nella seconda l’Italia con Miressi, Deplano, Frigo e Conte Bonin a caccia di una qualificazione tutt’altro che impossibile 3.31. Queste le nazionali finaliste nella 4×100 stile libero femminile: Australia, Olanda, Canada, Usa, Cina, Svezia, Gbr e Giappone 3.30: l’Australia domina la seconda batteria con 3’28?58 davanti a Canada, Svezia e Gbr 3.28. A metà gara Australia, Canada, Gbr 3.24: Steenbergen guida ...

