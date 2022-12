LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | Mora in finale nei 100 dorso! Razzetti sesto nei 200 misti Attesa per Paltrinieri e 4×100 sl

(Di martedì 13 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50: E’ TERZO LORENZOED E’ IN! L’azzurro con 49?57 avvicina il suo record italiano e sarà incol terzo tempo. Vince Murphy con un inarrivabile 49?17, secondo il polacco Stokowski con 49?33 10.46: C’è Lorenzoal via della seconda semicon buone possibilità di entrare in. I protagonisti: Greenbank (Gbr), Coetze (Rsa), Stokowski (Pol), Murphy (Usa), Christou (Gre),(Ita), Irie (Jpn), Lie (Nor) 10.44: Vittoria per il campione europeo di lunga dei 200 Ndoye-Brouard con il tempo di 49?78 davanti all’altro francese Tomac e all’australiano Cooper con 50?01 10.41: Al via nella prima batteria dei 100 dorso uomini: Masiuk (Pol), Braunschweig (Ger), Cooper ...

OA Sport

La diretta testualedella prima giornata dei Mondiali diin vasca corta 2022 , in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con ...SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Avanzano in finale, e saranno in gara già oggi, Sara ... Dopo Doha 2014, SuperGreg ci riproverà ai Mondiali didi vasca corta a Melbourne. TUTTI I ... Sport in tv oggi (martedì 13 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming La diretta testuale di martedì 13 dicembre dei Mondiali in vasca corta 2022 di nuoto a Melbourne: aggiornamenti live sulla prima giornata ...Subito polemiche al Mondiale in vasca corta per via del clima che non aiuta certo ad alzare il livello del Nuoto ...