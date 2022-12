L' ex velina ha pubblicato una fotografia a cena con il conduttore e con la loro figlia Che stiano rivalutando di tornare insieme?

(Di martedì 13 dicembre 2022) Teo Mammucari e Thais Wiggers sono separati da anni. Ma unarecente foto – nella quale sono acon anche laJulia – sta facendo sperare molti fan in un ritorno di fiamma. Sarà così? Le Veline di “Striscia la notizia”. Tra new entry e “vecchie” glorie X La storia d’amore tra Teo Mammucari e Thais Wiggers Il...

E proprio nelle scorse ore hasu Instagram una story col suo segno zodiale e la frase: '... Lo stop Ad annunciare la fine della relazione è stata la stessa excon una story Instagram ...... come dimostra il video che hanno appena. 'La coerenze l'avete trovata nelle patatine' , scrive qualcuno per mostrare il suo disappunto. L'exnon si tira indietro, anzi risponde ...L'ex velina ha pubblicato una fotografia a cena con il conduttore e con la loro figlia. Che stiano rivalutando di tornare insiemeIl conduttore e la modella brasiliana, genitori di Julia, si riuniscono per una domenica in famiglia. Thais scherza su Instagram ironizzando su Teo, poi per lo scatto ufficiale posa dolcemente la mano ...