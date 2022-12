La maledizione di Sandokan | con un’ultima morte finisce questa leggenda nera?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si è spento qualche giorno fa l’ultimo discendente di Emilio Salgari, la cui famiglia è stata funestata da una serie incredibile di tragedie. Se n’è andato l’ultimo discendente di Emilio Salgari, lo scrittore italiano famoso in tutto il mondo per i suo romanzi d’avventura. Quella della famiglia Salgari è una storia costellata da tragedie, come se su di essa pendesse una. Telefilm– Fonte: raiplay.itSabato 10 dicembre si è spento Romero Salgari, pronipote dello scrittore e ultimo suo discendente a portarne il cognome. Romero aveva 63 anni e viveva a Montà d’Alba in provincia di Cuneo. L’uomo era malato da tempo ed è deceduto nell’ospedale di Verduno. Portava lo stesso nome del nonno, terzogenito dello scrittore, che a sua volta divenne famoso per aver creato personaggi meravigliosi tra cui spiccano ...