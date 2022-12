Il progresso della felicità è nelle mani di Elon Musk Obiezioni?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Anche i bambini sanno che è finita l’èra delle ideologie, benché da mezzo secolo c’è chi dice che esiste una ideologiafine delle ideologie. E quest’ultima ideologia abita altrove: nonfilosofiestoria oteorie politiche, praticate a malapena da un pugno di individui. Abita dove nessuno la vede, cioè dovunque: nell’estetica ed etica delle merci, nella pubblicità. È nella pubblicità che circolano autorevolmente formule come: “Non è una birra, è molto più che una birra”, “non è una spiaggia, è molto più che una spiaggia” (cioè che cosa?). E soprattutto l’attributo considerato più attrattivo: “Senza limiti”. È bello ciò che è senza limiti, anche se non esiste: anzi, è bello proprio perché non esiste, è un’illusione, un’allucinazione, un’idea fissa che manda “fuori di testa”, crea infatuazione, ...