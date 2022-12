Il cardinale Ouellet chiede 100 mila dollari di risarcimento per le false accuse di aggressione sessuale

ACI Stampa

Ilaccusato ingiustamente ora si vuole rifare: ilcanadese Marc, prefetto della Congregazione dei Vescovi, chiede il risarcimento dei danni "per il pregiudizio subito in relazione alle dichiarazioni diffamatorie rese da F.", una ...... risalenti a dieci anni fa, quandoera arcivescovo di Québec. Le accuse della donna sono ...aveva stabilito di "non aprire un'indagine canonica per aggressione sessuale da parte del", ... La querela del cardinale Ouellet per diffamazione a chi lo ha accusato di abusi Città del Vaticano – Il cardinale Marc Ouellet si difende e querela la sua accusatrice. Una donna che in Canada aveva sostenuto - citandolo in tribunale - di essere stata ...Una querela per diffamazione. L'ha depositata il cardinale Marc Ouellet, Prefetto del Dicastero per i Vescovi a seguito delle accuse, che gli sono state mosse lo scorso agosto. In un comunicato uffici ...