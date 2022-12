(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) –dell’attraverso tecnologie innovative per ridurre l’impatto di uno stabilimento situato nel centro di. Questo l’obiettivo dell’realizzato dal– leader nella produzione di acciaio, con sede legale a Osoppo (Udine) – per una delle sue tre acciaierie, la Sider, che si trova in Basilicata. Un progetto, denominato ‘Green Steel’, che ha previsto uncomplessivo di 55,8 milioni di euro, con un contributo a fondo perduto di 28 milioni, grazie al supporto di Invitalia attraverso il contratto di sviluppo, che determinerà un incremento occupazionale di 34 addetti. “Il– spiega l’ad, Paolo Felice – è il primo produttore italiano ...

Adnkronos

Questo l'obiettivo dell'investimento realizzato dal- leader nella produzione di acciaio, con sede legale a Osoppo (Udine) - per una delle sue tre acciaierie, la Siderpotenza, che si ...Quel che si vede all'Arsenale ... Gruppo Pittini, in acciaieria di Potenza investimento di 56 mln per tutela ambiente (Adnkronos) - Tutela dell’ambiente attraverso tecnologie innovative per ridurre l’impatto di uno stabilimento situato nel centro di Potenza. Questo l’obiettivo dell’investimento realizzato dal Gruppo ...Il gruppo siderurgico di Osoppo punta a migliorare le tecnologie al servizio di Siderpotenza, dove realizzerà, in partnership con Danieli, un nuovo impianto ...