Giusta direzione | Rischi per le imprese | il dibattito sulla Carbon Tax

TGCOM

Sullo schermo viene mostrata una guida grafica che consente di puntare lo smartphone nella. Oltre che tramite l'icona sullo schermo è possibile attivare la funzionalità tenendo ...LECCE - Una manovra di bilancio 'ed equa', perché così com'è impostata al momento 'non si combatte la povertà, né si crea ...specifica che le misure del Governo Meloni 'non vanno nella... Tajani: "Manovra in giusta direzione, servono 5 anni per migliorare" 1' di lettura 13/12/2022 - "Vogliamo che siderurgia italiana possa essere competitiva. alivello globale" POLITICA (Roma). L'accordo europeo sulla carbon border tax "va nella direzione da noi indicata ...Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre 2022, sull'autostrada Torino-Monte Bianco, in direzione del capoluogo piemontese, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Giorgio Canave ...