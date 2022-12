Galliani | «Ne ho parlato anche con Collina | quando il pallone si ferma | si dovrebbe fermare l’orologio»

Infine,lancia un appello: "Recuperi esagerati Per me non è così. Sono un grande fautore e mi batto, ne hoanche con Collina: auspico due tempi effettivi da 30 minuti. Non è un ......, si è espresso in merito alla tematica del tempo effettivo anche nel calcio. Il dirigente, nel corso dei saluti di natale alla stampa all' UPower Stadium , ha dichiarato: ' Ne ho...Due tempi effettivi da 30 minuti ciascuno, "perche' a calcio si gioca troppo poco". Lo ha auspicato l'amministratore delegato del Monza, ...La piccola è stata ritrovata a casa, in lacrime e spaventata, rannicchiata sul divano. Nel corso della nottata la 27enne è stata dimessa con 14 giorni di prognosi Al loro arrivo, i militari hanno subi ...