“Forza Sinisa!” Mihajlovic | il messaggio preoccupa tutti | giallo sulla salute dell’allenatore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sinisa, unosu Twitter del direttore del TG5 Clemente Mimun mette in allarmedell’ex allenatore del Bologna e campione di Lazio, Inter e Sampdoria. Solo pochi giorni faaveva presto parte a sorpresa alla presentazione della biografia del tecnico boemo Zedneck Zeman. Una parata di campioni ra loro Di Francesco, Di Biagio, Marchegiani, Favalli, Rambaudi. E, appunto,che pur non essendo mai stato allenato in carriera da Zeman, Sinisa ha voluto essere presente all’evento. Spendendo parole d’elogio per il tecnico: “Zeman non ha vinto trofei ma ha vinto molto più degli altri, perché ha valorizzato tanti giocatori e portato una mentalità nuova nel calcio italiano”. Poche settimane fa, lo scorso 23 novembre, era circolata la voce di un ...