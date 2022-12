Ferrati 250 GTO | l' auto da sogno di Vanilla Sky

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nell'intrigante dramma onirico hollywodiano, uno yuppie bello e dannato sogna la sportiva italiana più ambita di sempre. Perché la250 GTO è stata e rimarrà un mito su ruote. Non a caso era l'più costosa del mondo fino a che...

ilGiornale.it

Ma se proprio dovessimo pensare ad un 125 iconico nello stile e nel nome, la mente dei più... Anche Suzuki, che già aveva una buona tradizione con i motori due tempi 500 e, decise di ...Ma se proprio dovessimo pensare ad un 125 iconico nello stile e nel nome, la mente dei più... Anche Suzuki, che già aveva una buona tradizione con i motori due tempi 500 e, decise di ... Ferrari 250 GTO, l'auto da sogno di Vanilla Sky David Aames (interpretato da Tom Cruise) in Vanilla Sky sognava una Ferrari 250 GTO blu notte. Una delle auto sportive più rare e costose del mondo. Secondo la scuderia di Maranello: “La vettura del ...In uno dei videogames più amati come la saga di Gran Turismo arriva la vettura della Ferrari. Ecco com'è questo concept car.