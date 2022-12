Conte “Dal Governo la Manovra più recessiva degli ultimi anni”

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilsta confezionando ladi bilancio più”. Così il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. “Impoverite il ceto medio, e sdoganate una certa evasione di cittadinanza. Per i ricchi state estendendo tappeti rossi. Il buon Natale e il felice 2023 lei – ha aggiuntorivolto al presidente del Consiglio – lo sta augurando a speculatori, corrotti ed evasori”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

