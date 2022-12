Comune di Casalnuovo di Napoli | Concorso per 2 Psicologi

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildidiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Psicologo. I Candidati ideali dovranno dimostrare una comprovata esperienza nel ruolo in oggetto. Viene richiesto rapporto di lavoro autonomo ed esterno della durata di diciotto mesi rinnovabili fino a un massimo di trentasei mesi. Lo scopo della selezione é l’attuazione di interventi del PNRR. Bando diIl responsabile del settore affari generali e G.R.U., rende noto che e' indetta selezione pubblica, per titoli ed colloquio, finalizzata al conferimento di due incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni, profilo professionale psicologo, di comprovata qualificazione professionale, per l'attuazione degli interventi del PNRR della durata di diciotto ...

