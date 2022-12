Bruce Willis | peggiorano le condizioni dell’attore | “Demi Moore è sempre in contatto con lui”

Leggi su 2anews

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ledi, star di ‘Die Hard’ sono ulteriormente peggiorate da quando in marzo era stato annunciato che l’attore soffriva di afasia. La famiglia allargata diè in ansia per la salute: secondo il sito ‘Radar Online’, ledella star di ‘Die Hard’ sono ulteriormente peggiorate da quando in