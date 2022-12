Bielsa a lezione a Coverciano | «L’Italia è un punto di riferimento per il calcio mondiale»

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’ex calciatore ed allenatore argentino, Marcelo, ha tenuto unanell’aula magna del Centro Tecnico Federale di, davanti ad una platea di allievi dei corsi per Direttore Sportivo ed allenatori Uefa Pro. Erano presenti anche il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi e il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri. Sul sito della Figc un resoconto dell’intervento. Guardando le foto presenti a, che testimoniano i quattro titoli mondiali e i due europei conquistati dagli Azzurri,ha detto: «è undiinequivocabile per ile tutto ciò è chiaro solo guardando le immagini presenti in quest’aula”. Quando ho ...

