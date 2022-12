Biathlon | i convocati dell’Italia per Le Grand Bornand Ancora assente Lukas Hofer

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Dopo le tappe di Kontiolahti (Finlandia) e Hochfilzen (Austria), la Coppa del Mondo disi sposterà in questo fine settimana ad Annecy-Le(Francia). Sulle nevi francesi si inizierà a gareggiare giovedì 15 dicembre alle 14.10 con la sprint maschile e si concluderà domenica 18 dicembre con la mass start maschile (alle 11.30) e quella femminile (alle 14.15). Nel mezzo ci saranno la sprint femminile (in programma venerdì alle 14:15), la pursuit maschile (sabato alle 12:10) e la pursuit femminile (sabato alle 14:15). Sono nove gli atletiper questa terza tappa di Coppa del Mondo. In campo femminile parteciperanno alle gare Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler, mentre i maschi presenti saranno Didier Bionaz, David Zingerle, Daniele Fauner e ...