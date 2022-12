Argentina-Croazia | Orsato arbitro di una semifinale stellare | pochi eguali in Italia | ma niente finale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Danieleè l’di, primadel Mondiale di Qatar 2022. Un riconoscimento importante per il fischietto di Schio che a 47 anni si appresta a chiudere prossimamente una carriera di primissimo piano. Con lui c’è tantain campo e al Var, con gli assistenti Giallatini e Carbone e Irrati e Valeri davanti agli schermi. Persfuma però il sogno di arbitrare la finalissima, un onore che in passato è toccato aglini Gonella (1978), Collina (2002) e Rizzoli (2014). Proprio la designazione di Rizzoli è probabilmente risultata “troppo recente” per poter lanciare, che comunque dopo 16 anni di esperienza in Serie A e due semifinali di Champions League raggiunge un ...

Dove vedereL'incontro traè in programma alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Uno, e disponibile su Rai Play ...Otamendi: Tagliafico:Di Alessandro Bocci, Arianna Ravelli, Paolo Tomaselli, inviati a Doha, e Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con tutte le partite, le news, le formazioni in campo e i protagonisti Or ...Si decide la prima finalista dei Mondiali del Qatar nella sfida tra Argentina e Croazia. Dalic conferma lo schieramento con un'unica punta, Kramaric, con Pasalic e Perisic a supporto. Scaloni cambia a ...