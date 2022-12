Alessia Sbal morta sul Gra | funerali a Ciampino | la sorella ha un malore e sviene

È stataa indicare al 112 la targa del camionista che l'ha travolta e uccisa sul Gra la sera di domenica 4 dicembre. È una delle indiscrezioni che trapelano dalle indagini in corso. La polizia ...Alla luce dei tragici eventi che si sono verificati ultimamente sulle strade italiane, come la morte misteriosa ditravolta da un camion sul Gra di Roma , Matteo Salvini ha annunciato uno stretto giro di vite contro i pirati della strada. Matteo Salvini detta la ricetta per strade più sicure Il ...Oggi a Ciampino i funerali di Alessia Sbal. Secondo un’indiscrezione proprio lei avrebbe fornito la targa del tir che l’ha investita, ...CIAMPINO (attualità) - In tanti nel palazzetto dello sport per portare l'ultimo saluto alla 42enne investita sul raccordo anulare ilmamilio.it In tanti sono arrivati questa mattina al Palazzetto de ..