Volley | Coppa Italia 2022-2023 | definite le 8 qualificate per i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il girone d’andata della stagione regolare di Superlega è ormai agli sgoccioli e, quando manca solo il recupero del match tra Cucine Lube Civitanova ed Emma Villas Aubay Siena, si delinea finalmente il quadro delle otto squadreper ididella. Accedono alla fase a eliminazione diretta della manifestazione Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, WithU Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano e TopCisterna, ma alcune posizioni possono ancora cambiare in base all’esito dell’ultima sfida ed il tabellone di conseguenza non è definitivo. Civitanova, con un successo nei confronto del fanalino di coda, potrebbe infatti balzare in un colpo solo dal ...