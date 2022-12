Ucraina | Zelensky ringrazia Meloni e Italia | al G7 ' grazie a voi esistiamo ancora'

2022 - 12 - 12 07:38:15 Biden a: dagli Usa priorità a difesa aerea dell'Nella sua telefonata con Volodymr, Joe Biden ha parlato dei recenti pacchetti di aiuti Usa a Kiev, ...Il presidente ucraino, Volodymir, ha invitato il Paesi del G7 a fornire più armi all'nel corso del suo intervento da remoto alla riunione dei Sette in formato virtuale. "Temo che i fratelli ceceni e buriati, oltre a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Potrebbe essere un Natale al buio per gli ucraini, che da quasi 10 mesi vivono sotto le bombe di Vladimir Putin. Un blackout completo in Ucraina è uno scenario "piuttosto… Leggi ...