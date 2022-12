Ripartono i concorsi al Comune di Pomezia | il Commissario | “Sbloccati iter fermi da anni”

(Di lunedì 12 dicembre 2022)aldi. Ad annunciarlo è stato in mattinata ilPrefettizio Giancarlo Dionisi che ha inoltre comunicato la nomina delle relative commissioni che si dovranno occupare dell’espletamento dell’. Complessivamente sono 21 le figure ricercate. Iper lavorare aldiMa quali sono le posizioni lavorative per le quali l’Ente assumerà? Si tratta di bandi che porteranno all’individuazione di 9 posti di agente di polizia locale categoria C, posizione economica C1 (indetto nel gennaio 2020) e per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 12 posti, categoria D posizione economica D1 (indetti nell’agosto 2022) così ripartiti: 2 posti specialista in ...

Notizie in Controluce

i programmi dedicati alle startup di B4i - Bocconi for innovation , piattaforma di pre - ... TerraViva e una startup dedicata all'organizzazione diinternazionali di architettura ...Contestualmente,i corsi per la preparazione alle Certificazioni linguistiche: Inglese (...dal Centro linguistico sono riconosciute dal Miur e sono quindi spendibili sia in sede di... Ripartono i concorsi al Comune di Pomezia Torna Masterchef 12, e la sfida per gli aspiranti chef si fa sempre piu' avvincente. Un'edizione all'insegna di piatti e sapori e ospiti sempre più cosmopolita: molti i ...Torna MasterChef Italia, che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW.