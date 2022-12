Rinnovo Leao | il Milan al lavoro per parlare con gli agenti del portoghese

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il nodo da sciogliere in casaprima del 2023 è ildi, Maldini e Massara sono ala Dubai con l’entourage del giocatore Il nodo da sciogliere in casaprima del 2023 è ildi, Maldini e Massara sono ala Dubai con l’entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società vuole chiudere quanto prima il discorso e sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ovvero Rafaeled Ismael Bennacer . In particolare, sul centrocampista algerino ci sarebbe il forte interesse del Liverpool di Jurgen Klopp pronto ad approfittare di un eventuale mancato...In questa edizione: - Il Pallone Racconta - I mondiali alle semifinali - Portogallo, lo strano caso di Rafael- Roma, possibile rientro anticipato per Dybala - Juve, per Rabiotin alto mare gsl SponsorDubai però è anche occasione per risolvere alcune vicende extra campo. Maldini e Massara trattano il rinnovo di Leao a Dubai con la nuova offerta – Milanlive.it Anche Paolo Maldini e Frederic Massara, ...Calciomercato Milan, giorni decisivi per il rinnovo di Rafael Leao Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ha risposto alle domande in merito il rinnovo di Rafael Le ...