Nuove scoperte | l’Unifortunato ospita lo scienziato Antonio Iavarone

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dall’annuncio che due scienziati italiani (e Anna Lasorella) hanno scoperto che le mutazioni del gene LZTR1 contribuiscono allo sviluppo di tumori e fornisconoopportunità di cure personalizzate, l’Università Giustino Fortunato di Benevento mercoledì 21 dicembre alle ore 11.00 ospiterà, nell’Aula Magna lofull professor dell’Università di Miami (Florida USA) – Vicedirettore Sylvester Comprehensive Cancer Center. E’ la prima conferenza in Europa dell’illustredi origini sannite dal giorno della presentazione dello studio pubblicato da Cancer Discovery, prestigiosa rivista scientifica dell’ American Association for Cancer Research (AACR). Si tratta dei primi test di ...

