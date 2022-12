Nordio | la legge Severino va cambiata | confligge con la presunzione di innocenza

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 dicembre 2022)con il principio della “d’” e, quindi, anche per questo motivo, ladovrà essere modificata al punto, anticipa, in un’intervista al Corriere, il ministro della Giustizia, Carlo, che non potrà più essere applicata ai condannati in primo grado. D’altra parte, rivela, sulla“abbiamo ricevuto sollecitazione dall’Anci, e l’apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente abuso d’ufficio e traffico di influenze. E, poi, ci sono altre parti dellache non funzionano”. Ma la questione dell’incandidabilità è quella centrale nel ragionamento che si sta facendo attorno alla. “Occorre far sì che ...